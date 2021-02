Addio a Erriquez, anima e voce della Bandabardò: «La mia vita è stata musica che accade, incontri di popoli, magie e racconti» (Di domenica 14 febbraio 2021) Il volto e l’anima della Bandabardò, «il più scatenato, roboante e colorato gruppo folk italiano in attività» – Enrico Geppi, in arte Erriquez – non c’è più: l’artista è morto stamane nella sua abitazione di Fiesole, in Toscana. La notizia è stata diffusa da Francesco Barbaro, il suo manager, con cui Geppi collaborava da sempre. Erriquez, 60 anni, aveva da tempo un brutto male. «Salutiamo con gratitudine un guerriero generoso e un grande Poeta», dicono i suoi cari. Discreto e riservato, si è sempre impegnato nel sociale e da poco aveva celebrato i suoi 25 anni con la Bandabardò al Mandela forum a Firenze con un grande evento. «Ogni storia ha una sua vita e ogni vita ha mille storie», si legge sul sito della band a ... Leggi su open.online (Di domenica 14 febbraio 2021) Il volto e l’, «il più scatenato, roboante e colorato gruppo folk italiano in attività» – Enrico Geppi, in arte– non c’è più: l’artista è morto stamane nella sua abitazione di Fiesole, in Toscana. La notizia èdiffusa da Francesco Barbaro, il suo manager, con cui Geppi collaborava da sempre., 60 anni, aveva da tempo un brutto male. «Salutiamo con gratitudine un guerriero generoso e un grande Poeta», dicono i suoi cari. Discreto e riservato, si è sempre impegnato nel sociale e da poco aveva celebrato i suoi 25 anni con laal Mandela forum a Firenze con un grande evento. «Ogni storia ha una suae ogniha mille storie», si legge sul sitoband a ...

