Vitesse-Twente domenica | ore 16 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 13 febbraio 2021) I padroni di casa non vincono da tre partite mentre gli ospiti da sei, questo per quanto riguarda la sola Eredivisie perché ilha passato il turno in coppa vincendo contro l’Excelsior Rotterdam. Solo l’Ajax ha subito meno gol in campionato in questa stagione rispetto al, anche grazie al capitano e portiere Remko InfoBetting: Scommesse Sportive e