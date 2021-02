Vaccino Covid, AstraZeneca: “Sarà testato sui bambini” (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Vaccino Oxford-AstraZeneca contro il Coronavirus Sarà testato su 300 minori di età compresa tra i sei e i 17 anni. Lo ha annunciato Andrew Pollard, direttore dell’Oxford Vaccine Group e pediatra. ”Mentre la maggior parte dei bambini e dei ragazzi è colpita solo relativamente dal Covid ed è improbabile che si ammali, è importante stabilire la sicurezza e la risposta immunitaria del Vaccino per i bambini e i giovani, dato che alcuni di loro potrebbero trarre beneficio dalla vaccinazione”, ha affermato. La nuova sperimentazione partirà in Gran Bretagna entro la fine del mese. L’azienda farmaceutica ribadisce, inoltre, quanto già detto ieri e cioè che “non vi è attualmente alcuna fornitura, vendita o distribuzione del Vaccino al ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 febbraio 2021) IlOxford-contro il Coronavirussu 300 minori di età compresa tra i sei e i 17 anni. Lo ha annunciato Andrew Pollard, direttore dell’Oxford Vaccine Group e pediatra. ”Mentre la maggior parte deie dei ragazzi è colpita solo relativamente daled è improbabile che si ammali, è importante stabilire la sicurezza e la risposta immunitaria delper ie i giovani, dato che alcuni di loro potrebbero trarre beneficio dalla vaccinazione”, ha affermato. La nuova sperimentazione partirà in Gran Bretagna entro la fine del mese. L’azienda farmaceutica ribadisce, inoltre, quanto già detto ieri e cioè che “non vi è attualmente alcuna fornitura, vendita o distribuzione delal ...

ladyonorato : Qualcuno del CTS dovrebbe leggere i dati della mortalità da noi e all’estero, e dare un bel po’ di spiegazioni. - istsupsan : ??PUÒ IL #VACCINO CAUSARE IL #COVID19 ? ? No, i vaccini ora in uso (#PfizerBiontech, #Moderna e #Astrazeneca) non s… - Affaritaliani : ++ 'In #Israele si stava meglio prima del #vaccino' ++ Di @pbecchi e @gzibordi #12febbraio #COVID19 #lockdown - Loredanataberl1 : RT @IzzoEdo: SABATO 13 FEBBRAIO 2021 10.26.38 ADN0191 7 EST 0 ADN EST NAZ #Coronavirus: HANCOCK, 'SPERO SIA COME INFLUENZA A FINE ANNO' =… - vaniarupeni : RT @lercionotizie: #ultimora Vaccino AstraZeneca. Buone notizie: 'Inutile contro il Covid ma è ottimo come condimento' -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Gaetano, reduce di guerra vaccinato a 100 anni: 'Già fatto?'

Gaetano Giordano, 100 anni. Vaccinato. E' questa una delle foto simbolo di questa prima giornata di vaccinazione per oltre ottantenni che saranno sottoposti a vaccino contro il Covid a partire da oggi. Nel sono Vallo di Diano sono circa cinquemila gli anziani in fila. I primi 37 sono stati vaccinati questa mattina al centro Saut di Teggiano grazie alla ...

Vaccino Covid a Napoli, anziano muore in fila alla Mostra d'Oltremare: stroncato da infarto mentre aspettava il suo turno

Stava compilando il modulo di accettazione per sottoporsi al vaccino anti - Covid quando un malore lo ha fatto accasciare a terra. Un 84enne napoletano è stato soccorso mentre era all'interno del Covid Vaccine Center dell'Asl Napoli 1, allestito nella Mostra d'...

Covid, ai guariti basta una dose di vaccino Il Sole 24 ORE Vaccini, Astrazeneca fa esposto ai Nas contro le forniture illecite: “Non vendiamo al settore privato”

L'azienda afferma: «E’ probabile si tratti di vaccini contraffatti e come tali vanno segnalati alle autorità competenti» ...

Vaccini Covid, dopo l'ok americano Moderna chiede più dosi in fiale

Moderna ha diffuso un comunicato dopo la notizia che la Food and Drug Administration (Fda), l'equivalente statunitense dell'Ema, ha dato l'ok ad aumentare i livelli di ciascuna fiala del 40%. I funzio ...

Gaetano Giordano, 100 anni. Vaccinato. E' questa una delle foto simbolo di questa prima giornata di vaccinazione per oltre ottantenni che saranno sottoposti acontro ila partire da oggi. Nel sono Vallo di Diano sono circa cinquemila gli anziani in fila. I primi 37 sono stati vaccinati questa mattina al centro Saut di Teggiano grazie alla ...Stava compilando il modulo di accettazione per sottoporsi alanti -quando un malore lo ha fatto accasciare a terra. Un 84enne napoletano è stato soccorso mentre era all'interno delVaccine Center dell'Asl Napoli 1, allestito nella Mostra d'...L'azienda afferma: «E’ probabile si tratti di vaccini contraffatti e come tali vanno segnalati alle autorità competenti» ...Moderna ha diffuso un comunicato dopo la notizia che la Food and Drug Administration (Fda), l'equivalente statunitense dell'Ema, ha dato l'ok ad aumentare i livelli di ciascuna fiala del 40%. I funzio ...