Vaccino AstraZeneca sarà testato sui bambini dai 6 anni in su

Il Vaccino anti Covid 19 di AstraZeneca sarà testato in Gran Bretagna anche su bambini di sei anni. Un team dell'Università di Oxford, che ha sviluppato il Vaccino, riferisce Cnn online, ha reso noto che testerà il Vaccino su bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 17 anni, a Londra, Southampton e Bristol. Le prime vaccinazioni avverranno entro questo mese. Si tratta di uno sviluppo significativo, considerato che finora sono stati effettuati pochi test del Vaccino contro il coronavirus sui bambini. Negli Stati Uniti, i vaccini di Pfizer/BioNTech e Moderna vengono testati su bambini di 12 anni. Lo studio, "coinvolgerà 300 volontari, con un ...

