Traffico Roma del 13-02-2021 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 febbraio 2021) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Ci sono code per un incidente sull’Aurelia all’altezza di via di Brava quindi in corrispondenza del raccordo anulare in direzione del centro sulla raccordo di conseguenza ci sono cose proprio all’uscita quartiere Aurelio Città del Vaticano da segnalare un incidente sulla tangenziale all’altezza dell’uscita Nomentana in direzione San Giovanni Ci sono code tra lo svincolo percorso Trieste Viale Libia lo svincolo Batteria Nomentana altro incidente registrato dalla polizia locale in via della Magliana all’altezza di via Asciano nella zona di San Giovanni da qualche giorno è cambiata la viabilità in via La ...