Torre Annunziata | rapina in farmacia con coltello | arrestati due 20enni

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre Annunziata hanno arrestato per una rapina commessa ieri sera presso una farmacia di Via Vittorio Veneto due 20enni, uno incensurato, l'altro già noto alle forze dell'ordine. Crispano, sventata ...

Torre Annunziata, ras e imprenditore complici in un'estorsione: incastrati dalla videosorveglianza

Imprenditore complice di un ras per estorcere denaro alla loro vittima e intimargli di rimuovere dai bar le slot machine. Ad Arzano e Torre Annunziata, la Squadra Mobile ed il Commissariato Secondigliano della Questura di Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G. I. P. del Tribunale ...

