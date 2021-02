Shell dovrà rispondere dei danni ambientali provocati in Nigeria (Di sabato 13 febbraio 2021) La Corte suprema inglese ha stabilito che l’azienda petrolifera Shell dovrà rispondere di disastro ecologico per i danni provocati in Nigeria. I giudici hanno infatti stabilito che i tribunali britannici potranno occuparsi dei ricorsi presentati dalle comunità del delta Nigeriano contro la holdin petrolifera. Si tratta di una sentenza storica che permetterà ai popoli del Leggi su periodicodaily (Di sabato 13 febbraio 2021) La Corte suprema inglese ha stabilito che l’azienda petroliferadi disastro ecologico per iin. I giudici hanno infatti stabilito che i tribunali britannici potranno occuparsi dei ricorsi presentati dalle comunità del deltano contro la holdin petrolifera. Si tratta di una sentenza storica che permetterà ai popoli del

... ultima istanza nel Regno Unito per le cause civili, ha stabilito invece il contrario: le cause intentate dalla comunità di Bille e dal popolo Ogale dell' Ogoniland contro la Royal Dutch Shell ...

Shell Nigeria: inquinare non paga

Il 29 gennaio scorso la Corte d'appello dell'Aja ha stabilito che la sussidiaria nigeriana dalla multinazionale anglo - olandese Shell dovrà risarcire i ricorrenti per i danni causati loro da vari ...

ultima istanza nel Regno Unito per le cause civili, ha stabilito invece il contrario: le cause intentate dalla comunità di Bille e dal popolo Ogale dell' Ogoniland contro la Royal Dutch Shell ...