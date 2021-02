San Valentino, su Rai 1 “Parlami d’amore” con Veronica Pivetti e Paolo Conticini: la scaletta e tutti gli ospiti (Di sabato 13 febbraio 2021) Dopo la parentesi di “Affari Tuoi – Viva gli sposi!” con Carlo Conti, Rai Uno torna con i grandi eventi in prima serata a contrapporsi con la corazzata di “C’è Posta Per Te” di Maria De Filippi su Canale 5. La musica torna al centro con cinque appuntamenti speciali del ciclo “A grande richiesta”, in collaborazione con Ballandi. Si inizia con “Parlami d’amore” condotto da Veronica Pivetti con Paolo Conticini, in diretta dagli studi Voxson di Roma sabato 13 febbraio in prime time, alla vigilia di San Valentino. Due volti amati della fiction Rai, insieme erano protagonisti di “Provaci ancora Prof!”, andato in onda dal 2005 per sette stagioni. Tra gli ospiti: Massimo Ranieri, Gino Paoli e Danilo Rea, Rita Pavone, Peppino Di Capri, Marcella Bella, Gigi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Dopo la parentesi di “Affari Tuoi – Viva gli sposi!” con Carlo Conti, Rai Uno torna con i grandi eventi in prima serata a contrapporsi con la corazzata di “C’è Posta Per Te” di Maria De Filippi su Canale 5. La musica torna al centro con cinque appuntamenti speciali del ciclo “A grande richiesta”, in collaborazione con Ballandi. Si inizia con “” condotto dacon, in diretta dagli studi Voxson di Roma sabato 13 febbraio in prime time, alla vigilia di San. Due volti amati della fiction Rai, insieme erano protagonisti di “Provaci ancora Prof!”, andato in onda dal 2005 per sette stagioni. Tra gli: Massimo Ranieri, Gino Paoli e Danilo Rea, Rita Pavone, Peppino Di Capri, Marcella Bella, Gigi ...

NetflixIT : Una frase di Jess di New Girl per ogni mood verso San Valentino ?? un THREAD necessario ?? - NetflixIT : Accurata descrizione di San Valentino 2021: - WeCinema : Week end col cinema: Da 'Notorious' e 'Via col Vento', 'Colazione da Tiffany', 'L’ultimo bacio' e 'Lilli e il vagab… - hazsavedme_ : RT @tbesolnley: a cosa mi serve unx ragazzx a San Valentino se se posso avere questo - RONGHI1920 : Quale occasione migliore di San #Valentino per mostrarLe il tuo #amore con la Fan di @orciani_it , morbidissima… -