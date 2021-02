PORDENONE – CITTADELLA “LIVE” DAL TEGHIL | #FORZARAMARRI!

(Di sabato 13 febbraio 2021)0-1 GOL: 16? pt Beretta.(4-3-1-2): Perisan, Berra, Vogliacco, Camporese, Falasco; Zammarini (12? st Magnino), Misuraca (35? st Banse), Rossetti (25? st Scavone); Biondi (1? st Buti?); Ciurria, Morra (12? st Musiolik). A disp.: Bindi, Stefani, Barison, Chrzanowski. All. Tesser.(4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Benedetti; Proia (37? st Cassandro), Pavan, Gargiulo (27? st Baldini); D’Urso (27? st Branca); Tsadjout (43? pt Ogunseye), Beretta (37? st Rosafio). A disp.: Kastrati, Perticone, Camigliano, Donnarumma, Mastrantonio. All. Venturato.ARBITRO: Paterna di Teramo. Assistenti: Fiorito di Salerno e Bottegoni di Terni.NOTE: al 39? st espulso Tesser per proteste. Ammoniti Ciurria e Pavan. Angoli 5-7. Recupero: pt 2?; st 4?. PRIMA FRAZIONE 4? tacco di Beretta sotto ...

0 - 1 ? Dopo il pareggio - beffa del turno infrasettimanale contro il Cosenza, arrivato al 94', ilsi prende i 3 punti contro ile si rilancia al secondo ...Serie B, partite della 23. giornata disputate oggi sabato 13 febbraio: ilespugna il campo del(0 - 1, gol di Beretta al 16') e aggancia il Monza al secondo posto a quota 39 punti (in attesa di Brescia - Chievo che si gioca domenica 14 alle ore 18). Il ...Commenta per primo Dopo il clamoroso tonfo interno del Monza nella serata di ieri, torna in campo oggi la ventitreesima giornata di Serie B. Solo un punto per la Salernitana, che all’Arechi non va ol ...Dopo il Vicenza, anche i granata passano a Lignano. Neroverdi spuntati, rigore reclamato invano e Tesser viene espulso ...