Per Chico Forti la riconferma di Di Maio alla Farnesina è una notizia di vitale importanza | “E’ riuscito dove tanti altri hanno fallito”

"Ho appena saputo della riconferma di Luigi Di Maio al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, una notizia per me d'importanza vitale. Indipendentemente dalle ideologie politiche ci terrei a far pervenire un vostro messaggio di supporto a colui che, innegabilmente, è riuscito dove tanti altri hanno fallito". E' quanto scrive, in un messaggio sul suo sito, a proposito della riconferma di Luigi Di Maio a ministro degli Esteri, Chico Forti, l'ex produttore accusato negli Stati Uniti dell'omicidio di un imprenditore australiano, condannato nel 2000 all'ergastolo e rinchiuso da allora in un carcere di massima sicurezza.

