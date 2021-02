Paola, incendio nell'area commerciale: una colonna di fumo spaventa commercianti e clienti (Di sabato 13 febbraio 2021) Un incendio per cause in corso di accertamento scoppiato nell'area commerciale posta sulla statale 18 che ospita il K2 e la Conad di Paola . In particolare ad essere interessati sono i locali al ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 13 febbraio 2021) Unper cause in corso di accertamento scoppiatoposta sulla statale 18 che ospita il K2 e la Conad di. In particolare ad essere interessati sono i locali al ...

PivaPaola : RT @emergenzavvf: #Cosenza, intervento in corso a Paola per l’#incendio in un centro commerciale, coinvolta da fiamme e fumo l’intera strut… - castell32082033 : RT @emergenzavvf: #Cosenza, intervento in corso a Paola per l’#incendio in un centro commerciale, coinvolta da fiamme e fumo l’intera strut… - emergenzavvf : #Cosenza, intervento in corso a Paola per l’#incendio in un centro commerciale, coinvolta da fiamme e fumo l’intera… - paola_valori : Scampati a un incendio, curati con maschere antiustioni stampate in 3D -

Un incendio per cause in corso di accertamento scoppiato nell'area commerciale posta sulla statale 18 che ospita il K2 e la Conad di Paola . In particolare ad essere interessati sono i locali al secondo ...

PAOLA (COSENZA) – Un incendio di vaste proporzioni sta interessando, questa mattina, i magazzini del centro vendita K2 di Paola. Secondo quanto si è appreso, le fiamme hanno avvolto buona parte dei lo ...

