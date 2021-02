Napoli, si ferma Ospina nel riscaldamento. Gioca Meret (Di sabato 13 febbraio 2021) Si complica l’avvicinamento del Napoli alla sfida contro la Juventus. Si è infatti fermato David Ospina nel riscaldamento di Napoli-Juventus per un problema muscolare. Gattuso obbligato così a rimpiazzare il portiere colombiano con Meret all’ultimo minuto. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 febbraio 2021) Si complica l’avvicinamento delalla sfida contro la Juventus. Si è infattito Davidneldi-Juventus per un problema muscolare. Gattuso obbligato così a rimpiazzare il portiere colombiano conall’ultimo minuto. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

cn1926it : LIVE – Serie A, #NapoliJuventus: #Ospina si ferma nel riscaldamento! - Spazio_J : Napoli, si ferma Ospina: problema nel riscaldamento per l'estremo difensore - - Spazio_J : Napoli, si ferma Ospina: problema nel riscaldamento per l'estremo difensore - - 100x100Napoli : Piove sul bagnato in casa #Napoli: si ferma anche #Ospina. - blondic69 : Candidato Bassolino a Napoli, ora manca solo Rutelli a Roma e con questo #GovernoDraghi in Italia è confermata una… -