MotoGP | Danilo Petrucci | “Sono contentissimo di arrivare in KTM | Pedrosa è un vantaggio da collaudatore”

(Di sabato 13 febbraio 2021) Manca sempre meno al via della stagione 2021 del Motomondiale, pronto a scattare dal deserto di Losail (Qatar) con un inedito doubleheader. Scorrendo l’entry list non possiamo non notare il cambio di casacca diche, dopo l’esperienza come pilota ufficiale di Ducati, vestirà per l’anno che ci apprestiamo a vivere i colori della KTM. Il nostro connazionale, nel box della compagine austriaca, avrà accanto al portoghese Miguel Oliveira, al sudafricano Brad Binder ed allo spagnolo Iker Lecuona, piloti che nel 2020 hanno vinto la loro prima competizione nella classe regina del Motomondiale. Ricordiamo che l’italiano gareggerà in sella alla moto del Team Tech 3, squadra che affianca la realtà ufficiale. Il nativo di Terni ha espresso ai microfoni di ‘Motorsport.com‘ le sue aspettative in vista di questa nuova avventura dopo la chiusura ...

Manca sempre meno al via della stagione 2021 del Motomondiale, pronto a scattare dal deserto di Losail (Qatar) con un inedito doubleheader. Scorrendo l'entry list non possiamo non notare il cambio di ...