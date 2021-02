Maxi tamponamento sulla A32 Torino - Bardonecchia: un morto (Di sabato 13 febbraio 2021) Un Maxi tamponamento si è verificato oggi sulla A32 Torino - Bardonecchia, in Piemonte all'altezza della galleria Serre La Voute . Al km 52 un incidente stradale ha coinvolto ben 25 veicoli. Una ... Leggi su leggo (Di sabato 13 febbraio 2021) Unsi è verificato oggiA32, in Piemonte all'altezza della galleria Serre La Voute . Al km 52 un incidente stradale ha coinvolto ben 25 veicoli. Una ...

