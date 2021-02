Luna Rossa vince il “trade-off” per aprire la finale della Challenger Series

ilpost : Luna Rossa ha vinto le prime due regate contro Ineos UK - Corriere : Coppa America, ci siamo: stanotte la sfida decisiva tra Ineos e Luna Rossa in Prada Cup... - Agenzia_Ansa : Coppa America: per Luna Rossa doppia vittoria su Ineos #ANSA - NauticaReport : Prada Cup - Final - Day 1 - Due vittorie per Luna Rossa - Italpress : Luna Rossa avanti 2-0 nella finale della Prada Cup -

Ultime Notizie dalla rete : Luna Rossa

Un inizio con il botto, due punti in cambusa. La finale di Prada Cup, la selezione degli sfidanti alla Coppa America comincia bene per, che dopo la prima giornata di regate è avanti 2 - 0 con i rivali inglesi di Ineos Uk. La serie è ancora lunga: la finale della Prada Cup si svolge al meglio di 13 regate, servono 7 punti ...L'equipaggio diha vinto le prime due regate della Prada Cup, la competizione velica che ha sostituito la Louis Vuitton, in cui emergerà lo sfidante dell'Emirates Team New Zealand nell'America's Cup 2021. ...AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – Chi ben comincia è a metà dell’opera. In realtà la sfida è ancora lunga ma Luna Rossa non poteva iniziare meglio la finale di Prada Cup contro Ineos Team Uk: ...Inizia come meglio non si può la finale di Prada Cup per Luna Rossa. Nelle acque di Auckland, in Nuova Zelanda, l'imbarcazione italiana guidata dallo skipper Jimmy Spithill conquista le prime due ...