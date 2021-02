LIVE – Palermo-Bisceglie 0-1 | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

(Di sabato 13 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la ventiquattresima giornata delC di. I padroni di casa dopo due sconfitte e tre pareggi nelle ultime cinque partite vogliono tornare alla vittoria per agganciare la Juve Stabia all’ottavo posto, mentre ila quota 17 punti ha bisogno di un successo per allontanarsi dalla zona play-out. Calcio d’inizio alle ore 14:30 di sabato 13 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Palazzi, Somma, Crivello; Luperini, De Rose; Santana, Rauti, Valente; Lucca. Allenatore: ...

ORE 14.30 - Minuto di silenzio per ORE 14.29 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo:in completo rosanero, Bisceglie in maglia nerazzurra e pantaloncini bianchi. ORE 14.18 - ..." 27 12. Casertana* " 27 13. Viterbese " 25 14. Vibonese " 22 15. Monopoli* " 21 ? 16. Bisceglie " 17 17. Potenza " 17 18. Cavese " 16 19. Paganese* " 15 ? - > *(Una partita in meno) Catania ...PALERMO – Dopo la sconfitta contro l’Avellino il Palermo ha voglia di ripartire, ma di fronte si troverà il Bisceglie. Per questa sfida, che coincide con la 24\^ giornata del ...Risultati Serie C: la diretta gol live score delle partite valide come anticipi della 24^ giornata, oggi 13 febbraio 2021. Le classifiche aggiornate.