Italia in prima fila nel concorso albero dell' anno

(Di sabato 13 febbraio 2021) C'è il tiglio olandese che ha ispirato Vincent Van Gogh, il millenario platanono con le radici armene, il castagno belga sopravvissuto alle devastazioni di due guerre mondiali. Sono tree 14 piante europee inper diventare «». L'iniziativa «Tree of the Year», nata nel 2011, è promossa dalla Environmental Partnership Association. Ispirato a unorganizzato nella Repubblica ceca, si propone di sottolineare l'importanza dei vecchi alberi come un patrimonio naturale e culturale da stimolare e proteggere. Ma a differenza di altri eventi simili, agli organizzatori di «Tree of the Year» interessa evidenziare la storiae piante e soprattutto il loro collegamento con la gente. Per entrare in graduatoria, gli ...