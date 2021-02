Il Lecce torna a vincere: Cremonese battuta in trasferta, finisce 1 - 2 (Di sabato 13 febbraio 2021) Lecce batte Cremonese 2 - 1 (1 - 1) in una partita della 23/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Giovanni Zini di Cremona. I gol: nel primo tempo Gaetano ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 13 febbraio 2021)batte2 - 1 (1 - 1) in una partita della 23/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Giovanni Zini di Cremona. I gol: nel primo tempo Gaetano ...

A_D_Sport : SERIE B – 23° GIORNATA U.S. Cremonese 1 U.S. Lecce 2 Secondo ko consecutivo per la Cremonese che in casa inoltre… - SalentoSport : LA CRONACA – Rimonta spagnola a Cremona. Rodriguez fa un gol e mezzo e il #Lecce torna a vincere… - LaGazzettaWeb : Il Lecce torna a vincere: Cremonese battuta in trasferta, finisce 1-2 - sportface2016 : #SerieB 2020/2021, l'autogol di Castagnetti e la rete di Rodriguez regalano i tre punti al #Lecce nel match contro… - marco__lecce : RT @GoalItalia: Conte torna sulla lite con Agnelli: 'Siamo dei modelli educativi e dobbiamo ricordarcelo, ho sbagliato e mi scuso' ?? https… -