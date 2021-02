Grande Fratello Vip, le nomination di ieri sera e i nominati per la finale (Di sabato 13 febbraio 2021) Al Grande Fratello Vip 5 cambia ancora il meccanismo per le nomination. Anche nella trentanovesima puntata di venerdì 12 febbraio 2021, in termini di nominati, i concorrenti rimasti in gara nel reality show sono stati chiamati a fare delle scelte più articolate rispetto al solito. Le nomination di ieri sera al Grande Fratello Vip Nella diretta di ieri sera, Alfonso Signorini si è collegato con i “vipponi” della Casa per comunicare loro delle nomination con catena di salvataggio. Il Grande Fratello Vip si è affidato alla sorte, con Dayane che ha pescato dal tavolo la carta con sopra la faccia di ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 13 febbraio 2021) AlVip 5 cambia ancora il meccanismo per le. Anche nella trentanovesima puntata di venerdì 12 febbraio 2021, in termini di, i concorrenti rimasti in gara nel reality show sono stati chiamati a fare delle scelte più articolate rispetto al solito. LedialVip Nella diretta di, Alfonso Signorini si è collegato con i “vipponi” della Casa per comunicare loro dellecon catena di salvataggio. IlVip si è affidato alla sorte, con Dayane che ha pescato dal tavolo la carta con sopra la faccia di ...

