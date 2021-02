Governo Draghi: l'analisi delle nomine dei ministri, chi ha vinto e chi perso (Di sabato 13 febbraio 2021) Il nuovo Governo Draghi è nato, con un mix tra politici e tecnici anche se la prima componente è più numerosa. A prima vista però, questo non vuol dire che l'autorevole Mario Draghi, ex numero uno di Bankitalia e di Bce si sia piegato ai capricci dei partiti, perché come vedremo, nelle caselle di Governo che sono fondamentali per il programma del Recovery Fund, il nuovo Premier ha messo uomini suoi di fiducia, tecnici che lui conosce bene. Per quanto riguarda i partiti, ministri per tutti: M5S, Italia Viva, Forza Italia, Lega e Leu. Per i responsabili dell'ultima ora del Governo Conte niente «poltrone». La nomina dei ministri ha prodotto soddisfazione in tutte le forze politiche, e le dichiarazioni a margine del discorso di Draghi di ieri sera lo ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 13 febbraio 2021) Il nuovoè nato, con un mix tra politici e tecnici anche se la prima componente è più numerosa. A prima vista però, questo non vuol dire che l'autorevole Mario, ex numero uno di Bankitalia e di Bce si sia piegato ai capricci dei partiti, perché come vedremo, nelle caselle diche sono fondamentali per il programma del Recovery Fund, il nuovo Premier ha messo uomini suoi di fiducia, tecnici che lui conosce bene. Per quanto riguarda i partiti,per tutti: M5S, Italia Viva, Forza Italia, Lega e Leu. Per i responsabili dell'ultima ora delConte niente «poltrone». La nomina deiha prodotto soddisfazione in tutte le forze politiche, e le dichiarazioni a margine del discorso didi ieri sera lo ...

