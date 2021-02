Governo Draghi, il premier ai ministri nel primo Cdm: uniti per mettere in sicurezza Paese (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Governo Draghi ha iniziato il suo cammino con il giuramento al?Colle, poi il nuovo presidente del Consiglio si è recato a Palazzo Chigi dove si è svolta la cerimonia della campanella che ha segnato il passaggio di consegne tra il premier uscente Conte e quello entrante Leggi su ilsole24ore (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilha iniziato il suo cammino con il giuramento al?Colle, poi il nuovo presidente del Consiglio si è recato a Palazzo Chigi dove si è svolta la cerimonia della campanella che ha segnato il passaggio di consegne tra iluscente Conte e quello entrante

