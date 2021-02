Gattuso: «Non mi piace che mi si attacchi sul personale, posso andare sotto casa di tutti» (Di sabato 13 febbraio 2021) Al termine della sfida contro la Juve l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, si è soffermato sulle critiche ricevuti in questo periodo «Questa vittoria non è una risposta per nessuno. Il problema è che sono state dette tante cose, l’allenatore deve essere giudicato, a me piace essere giudicato. L’unica cosa che non mi piace è che mi si attacchi a livello personale, se poi pensano che non sono in grado di allenare il Napoli sticazzi. Poi posso andare anche sotto casa di chiunque, non è un problema. Con la società io sono un dipendente e la società mi deve giudicare, quando non andrò più bene mi cacceranno» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 febbraio 2021) Al termine della sfida contro la Juve l’allenatore del Napoli, Rino, si è soffermato sulle critiche ricevuti in questo periodo «Questa vittoria non è una risposta per nessuno. Il problema è che sono state dette tante cose, l’allenatore deve essere giudicato, a meessere giudicato. L’unica cosa che non miè che mi sia livello, se poi pensano che non sono in grado di allenare il Napoli sticazzi. Poianchedi chiunque, non è un problema. Con la società io sono un dipendente e la società mi deve giudicare, quando non andrò più bene mi cacceranno» L'articolo ilNapolista.

sscnapoli : La SSC Napoli ricorda che Gennaro Gattuso non ha profili personali attivi su alcun social media. Gli account esiste… - OptaPaolo : 1 - Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo non si affrontano in Serie A da Reggina-Milan, nell'aprile 2000 (20 anni, 297 gi… - pisto_gol : Nap-Juv 1:0 Con un rigore di Insigne(Chiellini su Rahmani) il Napoli vince una gara poco spettacolare, che la Juven… - v7902315083 : RT @ZZiliani: Lunedì parlavo della 'stizzente' classifica del #Napoli ricordando i molti punti buttati e dicendo: 'Non è ancora troppo tard… - The_Villain1985 : LINK DEL VIDEO(con sorpresa): -