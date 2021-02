Covid, decisione del Governo sugli spostamenti: è ufficiale, cosa accadrà (Di sabato 13 febbraio 2021) Era attesissima ed è arrivata la decisione del Governo per quanto riguarda gli spostamenti: è ufficiale, vediamo insieme i dettagli quanto accadrà La decisione del Governo in merito agli spostamenti: cosa accadrà? (fonte pixabey)Era una decisione attesissima, soprattutto da quando la maggior parte delle regioni italiane sono passate in zona gialla: è ormai ufficiale, cos’ha stabilito il Governo in merito agli spostamenti? Come sappiamo il Dpcm in vigore ha scadenza al 5 di Marzo, ma per quanto riguarda lo spostamento tra Regioni la misura preventiva avrebbe dovuto restare un vigore fino al 15 di Febbraio. Questo ha generato un senso di aspettativa nei ... Leggi su altranotizia (Di sabato 13 febbraio 2021) Era attesissima ed è arrivata ladelper quanto riguarda gli: è, vediamo insieme i dettagli quantoLadelin merito agli? (fonte pixabey)Era unaattesissima, soprattutto da quando la maggior parte delle regioni italiane sono passate in zona gialla: è ormai, cos’ha stabilito ilin merito agli? Come sappiamo il Dpcm in vigore ha scadenza al 5 di Marzo, ma per quanto riguarda lo spostamento tra Regioni la misura preventiva avrebbe dovuto restare un vigore fino al 15 di Febbraio. Questo ha generato un senso di aspettativa nei ...

Veraelena5 : RT @miia_2018: 'L'India non approva il vaccino Pfizer «perché sono stati segnalati effetti collaterali come paralisi facciale, anafilassi e… - QAin51404808 : RT @miia_2018: 'L'India non approva il vaccino Pfizer «perché sono stati segnalati effetti collaterali come paralisi facciale, anafilassi e… - StefaniaNonno : Passa la decisione di convivere con il Covid, misure sterili di una gestione miope, dopo un anno dall'impatto. La s… - Virus1979C : Via libera in Consiglio dei ministri al decreto legge #Covid, che proroga il blocco degli spostamenti tra le Region… - internapoli_it : RT @InterNapoli: Campania, il bollettino #Covid di oggi spaventa. Arriva la decisione sul colore ma De Luca avverte: 'Di questo passo sarà… -