Chiacchiere e sanguinaccio, i dolci della tradizione partenopea (Di sabato 13 febbraio 2021) La ricorrenza del Carnevale è sempre una buona scusa per deliziarci con i dolci ad esso dedicati. A Carnevale liberiamo la fantasia e tutto ciò che è dolce e gustoso sia il benvenuto! La mia tradizione partenopea mi porta a mettere in tavola Chiacchiere e sanguinaccio, senza badare al peso delle bilancia ma portando qualche pennellata di modernità. Chiacchiere e sanguinaccio sono due dolci di tradizione, opposti tra loro. Uno ha la consistenza di una sfoglia sottile e delicata, l’altro un dolce al cucchiaio con un’impronta forte e un sapore deciso. Le due proposte trovano equilibrio anche gustate insieme, si può intingere la sfoglia delle Chiacchiere nella crema del sanguinaccio. Il risultato? Uno ... Leggi su velvetmag (Di sabato 13 febbraio 2021) La ricorrenza del Carnevale è sempre una buona scusa per deliziarci con iad esso dedicati. A Carnevale liberiamo la fantasia e tutto ciò che è dolce e gustoso sia il benvenuto! La miami porta a mettere in tavola, senza badare al peso delle bilancia ma portando qualche pennellata di modernità.sono duedi, opposti tra loro. Uno ha la consistenza di una sfoglia sottile e delicata, l’altro un dolce al cucchiaio con un’impronta forte e un sapore deciso. Le due proposte trovano equilibrio anche gustate insieme, si può intingere la sfoglia dellenella crema del. Il risultato? Uno ...

Isabella00089 : RT @Rafagrodoro: #VivoLIstante della magia del Carnevale?? Lasagna, Chiacchiere e Sanguinaccio, il menù di Carnevale in Campania, tradizioni… - mrror : Ok, non posso chiamarle chiacchiere se non parlano e non posso chiamarlo sanguinaccio se non è l'onomastico di Guin… - xonmyownn : @romncelandia Io mi sono resa conto che sta settimana si sboccia male: abbiamo già mangiato chiacchiere e sanguinac… - ultrazzurra : RT @PastBenincasa: Non possono esserci le #chiacchiere senza il #sanguinaccio, la golosissima #crema al #cioccolato tipica del #Carnevale!… - PastBenincasa : Non possono esserci le #chiacchiere senza il #sanguinaccio, la golosissima #crema al #cioccolato tipica del… -