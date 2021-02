Calcio | Serie A | Napoli-Juventus 1-0 | il 100esimo gol di Insigne stende i bianconeri

(Di sabato 13 febbraio 2021), 13 feb. (Adnkronos) – Ilsi impone 1-0 al Maradona sullagrazie al rigore realizzato da Lorenzo, algol con la maglia dei partenopei. Un’ingenuità di Chiellini di fatto ha consentito alla squadra di Gattuso di imporsi su quella di Pirlo nel secondo anticipo del sabato della 22esima giornata diA. Il difensore bianconero, nel tentativo di proteggere un’uscita di Szczesny su una punizione di, ha colpito sul volto Rrahmani inducendo Doveri, su segnalazione del Var, ad accordare un rigore che, che al contrario di quanto avvenuto in Supercoppa, ha trasformato il penalty al 31? del primo tempo, regalando i tre punti alche grazie a questo successo sale a 40 punti insieme a ...

Poco dopo Ronaldo riprende al limite una sua prima conclusione di sinistro, ribattuta, e calcia di destro ma la palla termina di poco alla sinistra di Meret. Il Napoli si difende e la Juve attacca.Il Napoli ha battuto per 1-0 la Juventus nel secondo anticipo del sabato della 22esima giornata di Serie A: a decidere il match allo stadio Maradona Insigne su calcio di rigore. Dopo tre vittorie di f ...