Addio petroldollaro | quali Paesi rischiano di più e come rimediare

(Di sabato 13 febbraio 2021) La riduzione della domanda e dei prezzi dei combustibili fossili avrà implicazioni significative sulla sostenibilità fiscale dei cosiddetti “petrostates“, cioè queiche dipendono economicamente dall’estrazione di petrolio e gas. In uno scenario a basse emissioni basato su quello per lo sviluppo sostenibile elaborato dall’Agenzia Internazionale dell’Energia, infatti, questi Stati nei prossimi 20 venti anni potrebbero vedere dimezzarsi i loro proventi dall’industria dei combustibili con notevoli ripercussioni sulla loro stabilità. Secondo quanto calcolato dalla ong ambientalista Carbon Tracker in base a quello scenario, rispetto alle aspettative del settore, le entrate totali per tutti quei governi che fanno affidamento sulle risorse generate dal commercio di combustibile fossile risulterebbero essere inferiori di circa 13 mila miliardi di dollari nei prossimi due ...