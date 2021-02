Vuelta a España 2021 | presentato il percorso | 2 cronometro e sfilza di salite Chiusura a Santiago de Compostela

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 febbraio 2021) È statoildella, il terzo Grande Giro della stagione. Si incomincerà il prossimo 14 agosto con unaa Burgos e si concluderà il 5 settembre con un’altra prova contro il tempo ade. In totale si tratta di 41,7 km contro le lancette, gli unici della corsa a tappe di tre settimane in terra iberica, infarcita come sempre die arrivi insidiosi. Primo arrivo in salita subito alla terza tappa, sul Picon Blanco. Da non perdere la settima frazione col Balcon de Alicante nel finale. La prima settimana si concluderà con l’arrivo in quota all’Alto de Veletique (categoria speciale). Ilprevede anche i traguardi posti in cima al Pico Villuercas, ...