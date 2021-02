Varianti Covid, Crisanti su La7: “Serve piano nazionale sequenziamento con tamponi. L’orgia di test rapidi non aiuta perché incompatibili” (Di venerdì 12 febbraio 2021) “La variante inglese, che ha messo in ginocchio l’Inghilterra nel giro di tre settimane, in caso di assembramenti se ne approfitta in una maniera incredibile, perché una persona infetta con quella variante può infettarne tranquillamente 3 o 4, mentre la variante precedente infettava uno o due persone”. Così, a “Piazzapulita” (La7), Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino, commenta le immagini degli ultimi assembramenti avvenuti in gran parte delle regioni “gialle”. Il virologo loda la strategia messa in atto dall’Umbria con una zona rossa ristretta e una fascia circostante di contenimento: “Bisogna imparare dall’esperienza degli altri. Per contrastare le Varianti e per non tornare alle zone rosse, dobbiamo agire con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) “La variante inglese, che ha messo in ginocchio l’Inghilterra nel giro di tre settimane, in caso di assembramenti se ne approfitta in una maniera incredibile,una persona infetta con quella variante può infettarne tranquillamente 3 o 4, mentre la variante precedente infettava uno o due persone”. Così, a “Piazzapulita” (La7), Andrea, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino, commenta le immagini degli ultimi assembramenti avvenuti in gran parte delle regioni “gialle”. Il virologo loda la strategia messa in atto dall’Umbria con una zona rossa ristretta e una fascia circostante di contenimento: “Bisogna imparare dall’esperienza degli altri. Per contrastare lee per non tornare alle zone rosse, dobbiamo agire con ...

