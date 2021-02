Valerio Massimo Manfredi è vivo grazie a una camera iperbarica. Ma quante ce ne sono in Italia? (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi, avvelenato dal monossido di carbonio, è stato trasferito da Roma al centro iperbarico di Grosseto perché “con tutta probabilità nelle camere di ossigenoterapia del policlinico Umberto I Roma non c'era posto”. Lo afferma all'AGI il presidente della Società Italiana di medicina subacquea e iperbarica (Simsi), Gerardo Bosco, secondo cui è necessario “lavorare per evitare i lunghi trasferimenti dal luogo dell'incidente”. E per farlo bisogna “incrementare l'offerta di centri iperbarici in strutture ospedaliere pubbliche, in grado quindi di trattare le emergenze”. Dal censimento appena effettuato dalla Simsi, emerge che in Italia ci sono all'incirca 65 centri iperbarici, compresi quelli stagionali sulle piccole isole (Ustica, ... Leggi su agi (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Lo scrittore, avvelenato dal monossido di carbonio, è stato trasferito da Roma al centro iperbarico di Grosseto perché “con tutta probabilità nelle camere di ossigenoterapia del policlinico Umberto I Roma non c'era posto”. Lo afferma all'AGI il presidente della Societàna di medicina subacquea e(Simsi), Gerardo Bosco, secondo cui è necessario “lavorare per evitare i lunghi trasferimenti dal luogo dell'incidente”. E per farlo bisogna “incrementare l'offerta di centri iperbarici in strutture ospedaliere pubbliche, in grado quindi di trattare le emergenze”. Dal censimento appena effettuato dalla Simsi, emerge che inciall'incirca 65 centri iperbarici, compresi quelli stagionali sulle piccole isole (Ustica, ...

Agenzia_Ansa : Lo scrittore Valerio Massimo #Manfredi trovato esanime in casa a #Roma. Portato in ospedale in gravi condizioni co… - repubblica : ?? Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi trovato esanime in casa a Roma: è grave - Agenzia_Ansa : Paura per Valerio Massimo Manfredi: trovato esanime in casa a Roma, probabile intossicazione da monossido di carbon… - _D_a_s__ : RT @Agenzia_Italia: Valerio Massimo Manfredi è vivo grazie a una camera iperbarica. Ma quante ce ne sono in Italia? - Magamag76377872 : RT @GiorgiaMeloni: Ho letto con apprensione la notizia del ricovero d'urgenza in ospedale di Valerio Massimo Manfredi, scrittore e storico… -