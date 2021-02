Uomini e Donne, duro sfogo di Beatrice Buonocore verso Davide Donadei (Di venerdì 12 febbraio 2021) Oggi venerdì 12 febbraio ultima puntata della settimana di “Uomini e Donne” il popolare dating show condotto da Maria De Filippi, la settimana che si sta per chiudere ha visto due eventi molto importanti, l’ingresso dei nuovi tronisti e la scelta di Davide Donadei che ha avviato la storia con Chiara Rabbi scartando Beatrice Buonocore: ecco lo sfogo della corteggiatrice di Torino. (screenshot video)Tra pochi minuti in onda l’ultima puntata della settimana di “Uomini e Donne” il dating show condotto da Maria De Filippi. La settimana che si sta per chiudere ha visto due eventi molto importanti, oseremmo dire qualificanti per il corso della stagione. L’ingresso dei nuovi tronisti, Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone, e la scelta del ... Leggi su ck12 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Oggi venerdì 12 febbraio ultima puntata della settimana di “” il popolare dating show condotto da Maria De Filippi, la settimana che si sta per chiudere ha visto due eventi molto importanti, l’ingresso dei nuovi tronisti e la scelta diche ha avviato la storia con Chiara Rabbi scartando: ecco lodella corteggiatrice di Torino. (screenshot video)Tra pochi minuti in onda l’ultima puntata della settimana di “” il dating show condotto da Maria De Filippi. La settimana che si sta per chiudere ha visto due eventi molto importanti, oseremmo dire qualificanti per il corso della stagione. L’ingresso dei nuovi tronisti, Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone, e la scelta del ...

