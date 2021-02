Un caso positivo su cinque riguarda la mutazione (Di venerdì 12 febbraio 2021) I test delle Regioni hanno rivelato che un quinto dei casi positivi italiani riguarda la variante inglese del Covid. Covid, test Regioni: “Variante inglese in un quinto dei casi italiani” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 12 febbraio 2021) I test delle Regioni hanno rivelato che un quinto dei casi positivi italianila variante inglese del Covid. Covid, test Regioni: “Variante inglese in un quinto dei casi italiani” su Notizie.it.

SkyTG24 : Covid, quasi un caso su 5 in Italia positivo a variante inglese - MediasetTgcom24 : Covid, quasi un caso su 5 in Italia positivo alla variante inglese #coronavirusitalia - petergomezblog : Coronavirus, Iss: quasi 1 caso su 5 in Italia positivo alla variante inglese. Ordinanze locali e mini zone rosse pe… - blogLinkes : Covid, bozza monitoraggio Iss: 'In sette Regioni Rt sopra 1' - infoitinterno : Variante inglese in Italia: un caso Covid su cinque risulta positivo -