Tour de Provence | Davide Ballerini | non un semplice velocista Una carta azzurra per le Classiche del Nord

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 febbraio 2021)ha vinto sia la prima che la seconda tappa delde la2021, benché le due frazioni proponessero arrivi decisamente diversi tra loro. In una l’azzurro si è lasciato alle spalle, al termine di uno sprint a ranghi compatti, nientemeno che un certo Arnaud Demare. Nell’altra, invece, ha battuto Ciccone, e letteralmente surclassato il resto della concorrenza, in cima a uno strappo. Giunto a ventisei anni,sta emergendo come un corridore completo, competitivo nelle volate di gruppo, ma in possesso anche delle capacità per far bene nelle. Se in maglia Androni aveva mostrato una buona attitudine per le gare in linea dal tracciato tortuoso, conquistando anche il Trofeo Matteotti e il Memorial Pantani, con la casacca dell’Astana aveva assaggiato ...