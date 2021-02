Serie A, i possibili protagonisti della 22ª giornata (Di venerdì 12 febbraio 2021) Comincia questa sera il 3° turno del girone di ritorno del campionato: i possibili protagonisti della 22ª giornata di Serie AIl campionato di Serie A procede senza soste a ritmo spedito con le gare della 22ª giornata, che si giocheranno da venerdì 12 febbraio a lunedì 15 con il Monday Night. Il calendario propone già al venerdì sera un interessante antipasto con la sfida fra il Bologna di Sinisa Mihajlovic e il Benevento di Pippo Inzaghi che mette in palio importanti punti in chiave salvezza. Interessante anche il menù del sabato, con un altro scontro salvezza, Torino-Genoa, nel primo pomeriggio, ad aprire la giornata di gare e i due big match della serata. Alle 18 l’attesa sfida fra il Napoli di Gennaro Gattuso e la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Comincia questa sera il 3° turno del girone di ritorno del campionato: i22ªdiAIl campionato diA procede senza soste a ritmo spedito con le gare22ª, che si giocheranno da venerdì 12 febbraio a lunedì 15 con il Monday Night. Il calendario propone già al venerdì sera un interessante antipasto con la sfida fra il Bologna di Sinisa Mihajlovic e il Benevento di Pippo Inzaghi che mette in palio importanti punti in chiave salvezza. Interessante anche il menù del sabato, con un altro scontro salvezza, Torino-Genoa, nel primo pomeriggio, ad aprire ladi gare e i due big matchserata. Alle 18 l’attesa sfida fra il Napoli di Gennaro Gattuso e la ...

zazoomblog : Volley Champions League: qualificate ai quarti e teste di serie. Ci sono 4 italiane: le possibili avversarie -… - infoitsport : Volley, Champions League: qualificate ai quarti e teste di serie. Ci sono 4 italiane: le possibili avversarie - Floris_Fabio : @SimoDeMeuron 1 anno di pandemia e abbiamo finito tutte le serie possibili ?? (non che gli altri anni eravamo da meno) - PeccatoA : RT @sevenblog_it: I mondi possibili in #Bridgerton: questa sorta di racconto ucronico ci fa riflettere (anche) sul mondo femminile. Per Gen… - calciodangolo_ : ????Da #Dalot a #Damsgaard, le 7 possibili sorprese al #fantacalcio per la 22^ giornata di #SerieA?? -