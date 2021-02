Serie A: big match e occasioni da non sprecare, si apre la 22^ giornata (Di venerdì 12 febbraio 2021) Venerdì 12 febbraio alle 20,45 la partita Bologna-Benevento apre la 22esima giornata di Serie A: non vi è stato neanche un pareggio nei tre incroci in campionato tra le due squadre, nella stagione 2017/2018 infatti i rossoblù hanno vinto entrambe le gare mentre il 4 ottobre 2020 i giallorossi hanno trionfato 1-0 al Vigorito. Sabato 13 febbraio alle 15,00 il Torino ospita il Genoa: i granata si sono aggiudicati gli ultimi sei scontri diretti nel torneo, è la striscia aperta di vittorie consecutive più lunga per Belotti e compagni contro una singola formazione in campionato. Alle 18,00 primo big match di giornata Napoli-Juventus: l’ultimo pareggio in Serie A tra le due compagini è datato 2 aprile 2017 (1-1), seguono quattro successi bianconeri e due trionfi azzurri. Il 20 gennaio scorso ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) Venerdì 12 febbraio alle 20,45 la partita Bologna-Beneventola 22esimadiA: non vi è stato neanche un pareggio nei tre incroci in campionato tra le due squadre, nella stagione 2017/2018 infatti i rossoblù hanno vinto entrambe le gare mentre il 4 ottobre 2020 i giallorossi hanno trionfato 1-0 al Vigorito. Sabato 13 febbraio alle 15,00 il Torino ospita il Genoa: i granata si sono aggiudicati gli ultimi sei scontri diretti nel torneo, è la striscia aperta di vittorie consecutive più lunga per Belotti e compagni contro una singola formazione in campionato. Alle 18,00 primo bigdiNapoli-Juventus: l’ultimo pareggio inA tra le due compagini è datato 2 aprile 2017 (1-1), seguono quattro successi bianconeri e due trionfi azzurri. Il 20 gennaio scorso ...

