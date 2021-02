Pirlo tende una mano a Gattuso ma niente sconti | “La Juve vuole vincere”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTorino – Amici, ma non troppo. Rivali, è quello che sono oggi, avendo intrapreso la medesima strada. Uno sulla panchina dei campioni d’Italia, intenzionato a ricucire il tricolore sulle proprie maglie. L’altro su quella dei detentori della Coppa Italia, obiettivo sfumato per colpa dell’Atalanta e lontano dal poter sognare di conre lo scudetto alla Vecchia Signora. Più probabile che la sfida con i bianconeri ne possa segnare il destino. Andreae Rinohanno vinto insieme un mondiale ma domani, allo stadio Maradona, non ci sarà spazio per i ricordi. A Napoli arriverà unantus lanciata, caricata anche dal successo nella Supercoppa Italiana contro gli stessi azzurri. “a rischio? Fa parte del lavoro, può capitare di essere mandati via. Noi daremo il ...

In un sistema chea svuotare il centro e a portare i centrocampisti molto lontani tra di loro,... Contro la squadra di, invece, in molti hanno rivalutato l'intuizione di Luciano Spalletti di ......a parametro zero un fuoriclasse come Paul Pogba o che giocatori come Carlos Tévez e Andrea... In questo modo, sia garantire la competitività di una quindicina di team. Tornado in Italia, ...Torino – Amici, ma non troppo. Rivali, è quello che sono oggi, avendo intrapreso la medesima strada. Uno sulla panchina dei campioni d’Italia, intenzionato a ricucire il tricolore sulle proprie maglie ...Andrea Pirlo ha modificato la sua Juventus mettendo molta più attenzione sulla fase difensiva della squadra: il dato ...