Phisikk du role – Dibba | Davide e Jean Jacques

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Anche il governo più amato del secolo avrà i suoi oppositori. Giorgia Meloni, che aveva già fatto sapere, peraltro con una certa inusuale sobrietà, che avrebbe scelto di stare fuori, salvo valutare i singoli provvedimenti in Parlamento. E adesso anche, un monumento nazionale al sincretismo di culture e religioni che solo l’arte concettuale del secondo novecento ha saputo regalarci nelle sue opere migliori. Laddove il concetto è così essenza concettosa di altri concetti gonfi di significante, che lo puoi girare a 360 gradi, facendoci entrare Che Guevara, Trump e Francesco d’Assisi. Basta shakerare al punto giusto. Le dichiarazioni di Di Battista, tuttavia, sono molto chiare: un’Opa sul Movimento con appello alla nostalgia canaglia delle origini antagoniste. Aria di secessione con coda giudiziaria per il brand, forse. Sicuramente un guanto lanciato contro chi ...

Solo Di Battista, in perfetto stile vetero - populista (rima in coerenza) ha storto il naso di fronte al nome di Mario Draghi , gettando così le basi per la sua scissione celodurista del Movimento ...Ma quand'e' che una persona diventa anziana? La dinamica sociale del nostro mondo ha una risposta pronta, probabilmente meno certa di quanto non lo fosse qualche tempo fa, ma sufficientemente ...