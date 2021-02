Parma | ecco Graziano Pellé | “Orgoglioso di essere qua Ecco la differenza rispetto a nove anni fa”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 12 febbraio 2021) "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", recita una nota canzone del cantante romano Antonello Venditti e mai parole furono più appropriate per descrivere sensazioni, emozioni e aspettative del ritorno in maglia gialloblu di, il club riabbraccia Pellè: apposta la firma sul contratto, a breve l’ufficialitàDall'Olanda, passando per l'Inghilterra, fino ad arrivare al campionato cinese per poi riapprodare nel club con il qualeprima si era, inconsapevolmente, detto addio. Un grande obiettivo, difficile da raggiungere e con tanti ostacoli prima dell'auspicabile meta: tutto questo non ha spaventato l'ex attaccante del Southampton che ha accettato con grande entusiasmo la proposta della dirigenza del patron Kyle Krause. Ilè in ...