Neymar infortunato e criticato: “Dolore immenso e pianto costante. Triste sentire persone che mi danno del viziato o del simulatore” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un mese di stop. Niente gara d'andata contro il Barcellona in Champions League. Neymar, asso del Paris Saint-Germain, deve arrendersi, ancora una volta, all'ennesimo infortunio subito a seguito di uno contatto forte nella sfida di Coppa di Francia contro il Caen. Un'assenza che peserà per il club allenato da Pochettino e che pesa anche nella testa dello stesso calciatore, spesso accusato di essere viziato e troppo spesso "cascatore" in campo. Sui social, dopo l'espandersi della notizia del suo k.o. fisico, si era scatenata una vera e propria bagarre di commenti, alcuni non proprio positivi nei suoi confronti. O'Ney ha quindi deciso di rispondere con un post su Instagram.Neymar risponde via socialcaption id="attachment 1092363" align="alignnone" width="676" Psg Neymar (Screenshot Twitter)/caption"La ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un mese di stop. Niente gara d'andata contro il Barcellona in Champions League., asso del Paris Saint-Germain, deve arrendersi, ancora una volta, all'ennesimo infortunio subito a seguito di uno contatto forte nella sfida di Coppa di Francia contro il Caen. Un'assenza che peserà per il club allenato da Pochettino e che pesa anche nella testa dello stesso calciatore, spesso accusato di esseree troppo spesso "cascatore" in campo. Sui social, dopo l'espandersi della notizia del suo k.o. fisico, si era scatenata una vera e propria bagarre di commenti, alcuni non proprio positivi nei suoi confronti. O'Ney ha quindi deciso di rispondere con un post su Instagram.risponde via socialcaption id="attachment 1092363" align="alignnone" width="676" Psg(Screenshot Twitter)/caption"La ...

ItaSportPress : Neymar infortunato e criticato: 'Dolore immenso e pianto costante. Triste sentire persone che mi danno del viziato… - infoitsport : Neymar infortunato, fuori almeno 4 settimane: salterà sfida al Barça in Champions - AlessandroVig0 : #Neymar infortunato, ancora. Senza infortuni, per me, sarebbe da anni ai livelli di #Messi e #Ronaldo. - _lasilviaaa : Non Neymar che si è infortunato così può seguire meglio il bbb21 e commentarlo su Twitter. -