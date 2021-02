Movimento cinque stelle: Rousseau ha dato le sue risposte (Di venerdì 12 febbraio 2021) E’ servita una sola oretta d’attesa, poi Rousseau ha dato le sue risposte. Nei prossimi giorni il bilancio sugli iscritti al Movimento In gergo si definirebbe una vittoria di Pirro quella del Movimento cinque stelle. Hanno vinto, ma a che costo lo scopriremo nelle prossime settimane. Rousseau ha detto che il governo Draghi si farà, questo significa che l’ala più governativa dei pentastellati ha convinto la base a sostenere il progetto. Una vittoria schiacciante a metà, che lascia molti scontenti. Questo momento di democrazia interna si è scontrato con diversi ostacoli. Prima il posticipo del voto, arrivato a pochi minuti dall’apertura delle urne digitali. Poi, l’appello alla compatezza. Poi il quesito sulla piattaforma, quantomeno ... Leggi su chenews (Di venerdì 12 febbraio 2021) E’ servita una sola oretta d’attesa, poihale sue. Nei prossimi giorni il bilancio sugli iscritti alIn gergo si definirebbe una vittoria di Pirro quella del. Hanno vinto, ma a che costo lo scopriremo nelle prossime settimane.ha detto che il governo Draghi si farà, questo significa che l’ala più governativa dei pentastellati ha convinto la base a sostenere il progetto. Una vittoria schiacciante a metà, che lascia molti scontenti. Questo momento di democrazia interna si è scontrato con diversi ostacoli. Prima il posticipo del voto, arrivato a pochi minuti dall’apertura delle urne digitali. Poi, l’appello alla compatezza. Poi il quesito sulla piattaforma, quantomeno ...

