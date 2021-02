Milan-Donnarumma, Zoff: “La situazione si sistemerà senza alcun problema” (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Sono convinto che le cose si sistemeranno senza problemi“. È questo il pensiero di Dino Zoff in merito al possibile rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan. Zoff è certo della permanenza del classe 1999 in rossonero dopo aver manifestato più volte il suo amore per questi colori. “Ha sempre detto di stare bene al Milan, ha già un buon contratto ed è in un grande club – ha detto Zoff ai microfoni della Gazzetta dello Sport -. Deve pensare solo a migliorarsi tecnicamente. Non penso che una società di questo livello possa non conclude un’operazione così importante“. E ancora: “Lontanissimo, ha un’autostrada davanti a sé. Tra i migliori in Europa? Non mi piace fare classifiche, ma l’Europeo sarà l’occasione di un confronto e l’Italia rientra tra le favorite“. ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Sono convinto che le cose si sistemerannoproblemi“. È questo il pensiero di Dinoin merito al possibile rinnovo di Gigiocon ilè certo della permanenza del classe 1999 in rossonero dopo aver manifestato più volte il suo amore per questi colori. “Ha sempre detto di stare bene al, ha già un buon contratto ed è in un grande club – ha dettoai microfoni della Gazzetta dello Sport -. Deve pensare solo a migliorarsi tecnicamente. Non penso che una società di questo livello possa non conclude un’operazione così importante“. E ancora: “Lontanissimo, ha un’autostrada davanti a sé. Tra i migliori in Europa? Non mi piace fare classifiche, ma l’Europeo sarà l’occasione di un confronto e l’Italia rientra tra le favorite“. ...

