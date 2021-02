Liverpool, infortunio anche per Fabinho: è emergenza totale per Klopp (Di venerdì 12 febbraio 2021) Guai che si sommano ai guai per Jurgen Klopp. C’è un altro giocatore da aggiungere alla lista dei tantissimi indisponibili in casa Liverpool e si tratta del centrocampista Fabinho, che ha rimediato un problema fisico contro il Manchester City e sarà fuori per lo scontro delicatissimo contro il Leicester. I Reds in piena emergenza difensiva perdono così per infortunio anche il brasiliano che era stato impiegato più volte nella linea arretrata per sopperire alle tante assenze. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) Guai che si sommano ai guai per Jurgen. C’è un altro giocatore da aggiungere alla lista dei tantissimi indisponibili in casae si tratta del centrocampista, che ha rimediato un problema fisico contro il Mster City e sarà fuori per lo scontro delicatissimo contro il Leicester. I Reds in pienadifensiva perdono così peril brasiliano che era stato impiegato più volte nella linea arretrata per sopperire alle tante assenze. SportFace.

