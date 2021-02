LIVE Tour de la Provence, tappa di oggi in DIRETTA: 2’20” di vantaggio per i cinque fuggitivi (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.35 Ancora pioggia sulla corsa quando ci troviamo a 80 km dalla fine. La fuga ha 2’55” di vantaggio. 14.30 Sempre la Deceuninck-Quick Step a fare l’andatura in testa al gruppo. 14.25 92 km al traguardo e 2’17” per i fuggitivi. 14.20 Soffermiamoci dunque sul finale di gara, dove sono presenti due GPM, il Col d’Imbert e il Con Montfuron. Seguirà una discesa che condurrà il gruppo al traguardo, posto in cima ad uno strappo di 2000 metri. 14.15 39,1 km/h la media della seconda ora di corsa. 14.11 Ricordiamo i nomi dei battistrada: Filippo Conca (Lotto Soudal), Baptiste Bleier (St-Michel-Auber 93), Samuel Leroux (Xelliss-Roubiax Lille Métropole), Eduard Grosu (Delko) e Jerome Cousin (Total Direct Energie). 14.06 95 km al traguardo e 2’30” per la fuga. 13.58 A ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.35 Ancora pia sulla corsa quando ci troviamo a 80 km dalla fine. La fuga ha 2’55” di. 14.30 Sempre la Deceuninck-Quick Step a fare l’andatura in testa al gruppo. 14.25 92 km al traguardo e 2’17” per i. 14.20 Soffermiamoci dunque sul finale di gara, dove sono presenti due GPM, il Col d’Imbert e il Con Montfuron. Seguirà una discesa che condurrà il gruppo al traguardo, posto in cima ad uno strappo di 2000 metri. 14.15 39,1 km/h la media della seconda ora di corsa. 14.11 Ricordiamo i nomi dei battistrada: Filippo Conca (Lotto Soudal), Baptiste Bleier (St-Michel-Auber 93), Samuel Leroux (Xelliss-Roubiax Lille Métropole), Eduard Grosu (Delko) e Jerome Cousin (Total Direct Energie). 14.06 95 km al traguardo e 2’30” per la fuga. 13.58 A ...

