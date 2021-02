Juventus-Inter, Moratti: “Lite Conte-Agnelli? Vecchie ruggini saltate fuori, ma io…” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non si placano le polemiche scaturite dal diverbio tra Antonio Conte e Andrea Agnelli durante la sfida di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Un duro confronto composto da insulti e gestacci, che ha confermato quanto il rapporto tra l’allenatore dell’Inter ed il presidente della Juventus si sia ormai sgretolato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, sfuma il colpo "Galactico" Eppure il sodalizio Conte-Agnelli è stato molto profondo nei tre anni trascorsi insieme a Torino, ma dopo l’estate del 2014, qualcosa si è spezzato, con i due uomini che spesso si sono lanciati frecciatine, senza però insultarsi a chiare lettere come avvenuto l’altra sera. Un sentimento che è stato represso per sette lunghi anni, ma che è sfociato in un duro screzio in occasione di ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non si placano le polemiche scaturite dal diverbio tra Antonioe Andreadurante la sfida di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Un duro confronto composto da insulti e gestacci, che ha confermato quanto il rapporto tra l’allenatore dell’ed il presidente dellasi sia ormai sgretolato. LEGGI ANCHE: Calciomercato, sfuma il colpo "Galactico" Eppure il sodalizioè stato molto profondo nei tre anni trascorsi insieme a Torino, ma dopo l’estate del 2014, qualcosa si è spezzato, con i due uomini che spesso si sono lanciati frecciatine, senza però insultarsi a chiare lettere come avvenuto l’altra sera. Un sentimento che è stato represso per sette lunghi anni, ma che è sfociato in un duro screzio in occasione di ...

