Inter | Sanchez | «Che storie con Vidal e Lukaku Faccio cose che altri non fanno»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Alexisparla in vista della sfida contro la Lazio: ecco le dichiarazioni dell’attaccante cileno che racconta alcuni retroscena Alexisparla al Match Day Programme dell’. Le sue parole.– «Io e Arturoabbiamo imparato tanteinsieme, dalle sfide al Colo-Colo al Mondiale Under-20, una bellissima esperienza che ci ha permesso di conoscerci ancora di più. Ora siamo qui e lui è cresciuto molto come persona e come giocatore. Romeluè una persona sempre positiva, sorridente, che ama imparare. Ogni giorno ci mette il massimo e si vede anche da come sta crescendo con il mister». CARATTERISTICHE – «Gli uno contro uno, avere una visione a 360° del campo e fareche...