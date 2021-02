In due giorni raggiunto metà potenziale vaccinabile over80 (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Alle 18.30 di giovedì 11 febbraio sono state 39.568 le prenotazioni effettuate utilizzando il call center, le farmacie e gli sportelli del Cup per la vaccinazione degli over 80 in Friuli Venezia Giulia. Le nuove prenotazioni della giornata di oggi, che vanno a sommarsi a quelle già effettuate ieri, sono 12.893”. “Con questi numeri – spiega Riccardi – e tenendo conto che la disponibilità delle dosi previste consentirebbe di vaccinare circa 78 mila persone, allora possiamo dire che in soli due giorni abbiamo raggiunto circa la metà del potenziale vaccinabile in Regione attraverso lo strumento della prenotazione. Ciò significa che se le forniture della gestione commissariale saranno confermate, entro aprile, come programmato, riusciremo ad utilizzare tutte le dosi programmate per gli ... Leggi su udine20 (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Alle 18.30 di giovedì 11 febbraio sono state 39.568 le prenotazioni effettuate utilizzando il call center, le farmacie e gli sportelli del Cup per la vaccinazione degli over 80 in Friuli Venezia Giulia. Le nuove prenotazioni della giornata di oggi, che vanno a sommarsi a quelle già effettuate ieri, sono 12.893”. “Con questi numeri – spiega Riccardi – e tenendo conto che la disponibilità delle dosi previste consentirebbe di vaccinare circa 78 mila persone, allora possiamo dire che in soli dueabbiamocirca ladelin Regione attraverso lo strumento della prenotazione. Ciò significa che se le forniture della gestione commissariale saranno confermate, entro aprile, come programmato, riusciremo ad utilizzare tutte le dosi programmate per gli ...

