Il secondo clamoroso ritorno a Napoli dopo Sarri (Di venerdì 12 febbraio 2021) De Laurentiis avrebbe chiamato Sarri dopo la sconfitta del Napoli col Verona, il tecnico ha declinato l’invito ma spunta un’altra suggestione Una semplice telefonata, un discreto rifiuta, la promessa mai svelata di risentirsi molto presto qualora entrambi dovessero ancora pensarsi a vicenda. De Laurentiis ha contattato Sarri dopo la sconfitta con l’Hellas Verona, l’allenatore toscano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 12 febbraio 2021) De Laurentiis avrebbe chiamatola sconfitta delcol Verona, il tecnico ha declinato l’invito ma spunta un’altra suggestione Una semplice telefonata, un discreto rifiuta, la promessa mai svelata di risentirsi molto presto qualora entrambi dovessero ancora pensarsi a vicenda. De Laurentiis ha contattatola sconfitta con l’Hellas Verona, l’allenatore toscano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

homersuldivano : Eppure stasera secondo stasera ci sarà un clamoroso colpo di scena #tzvip #sovip - chierici1950 : @SoniaLaVera @NuovaPadania Che è?Un altro clamoroso successo di Arcuri che,secondo Pedullà dovremmo ringraziare? - Guncide1 : @SirArthurConan0 Secondo me proprio perché uscirà, stanno organizzando questo ultimo incontro 'clamoroso' - matteo_milan91 : @FinallyMichele @NandoPiscopo1 Il punto è che: Secondo te un amministratore delegato di un'azienda come il Milan si… - vacirca_aldo : @raffaellapaita Secondo #t?agad?al?a7 è una tabella del Ministero della Salute e non della Asl il che lo rende ancora più 'clamoroso'! -