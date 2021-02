Il colpo di genio: un secchio e un monopattino diventa scooter (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nel favoloso mondo di internet fa sempre notizia chi ha soluzioni smart, economiche, brillanti o semplicemente… bizzarre per ogni tipo di situazione. Così, sono arrivati i monopattini elettrici e ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nel favoloso mondo di internet fa sempre notizia chi ha soluzioni smart, economiche, brillanti o semplicemente… bizzarre per ogni tipo di situazione. Così, sono arrivati i monopattini elettrici e ...

henriolama : A questo punto Renzi è davvero un genio...in un solo colpo ha fatto fuori Conte, Di Battista, Travaglio ecc. - emanuelapetrucc : #Agorarai #Renzi e chi sta dietro di lui,sono una piaga sociale Altro che colpo di genio Si chiama… - stefaniafreddie : #AgoraRai ed eccone un altra folgorata sulla via di rignano 'Renzi ha avuto un colpo di genio'.no renzi ha solo ese… - giorgiogaias : @FilGramegna @berlusconi @forza_italia Purtroppo la classe dirigente non serve a nulla, ci vorrebbe una nuovo sogge… - sughetto7 : MI È PRESO UN COLPO DI GENIO YOONGI INFUOCATO NON MORIRÀ NON ADESSO -