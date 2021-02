Governo Draghi, il ministro dell’Istruzione è Patrizio Bianchi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Mario Draghi è salito al Quirinale per accettare formalmente l’incarico di premier e presentare la sua nuova squadra di Governo al Capo dello Stato Sergio Mattarella: il nuovo ministro dell’Istruzione scelto dall’ex presidente della Bce è Patrizio Bianchi. Chi è Patrizio Bianchi: la biografia Il professor Patrizio Bianchi, dunque, è stato scelto da Draghi come nuovo ministro dell’Istruzione. Ma chi è il nuovo titolare del dicastero di viale Trastevere? Economista, professore universitario e saggista, Bianchi nasce a Copparo, comune in provincia di Ferrara. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze politiche, ha perfezionato i suoi studi alla London ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Marioè salito al Quirinale per accettare formalmente l’incarico di premier e presentare la sua nuova squadra dial Capo dello Stato Sergio Mattarella: il nuovoscelto dall’ex presidente della Bce è. Chi è: la biografia Il professor, dunque, è stato scelto dacome nuovo. Ma chi è il nuovo titolare del dicastero di viale Trastevere? Economista, professore universitario e saggista,nasce a Copparo, comune in provincia di Ferrara. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze politiche, ha perfezionato i suoi studi alla London ...

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - you_trend : ?? #BREAKING - LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO #DRAGHI ?? Presidente del Consiglio dei Ministri: Mario Draghi ?? Ministro… - RisatoNicola : Governo #Draghi, ecco la lista dei ministri del nuovo esecutivo. - _jackopalypse : Non capisco i tweet 'se non ci fosse draghi in questo governo sarebbe da preoccuparsi'... chi pensano li abbia volu… -