Governo Draghi, ecco la lista completa dei ministri (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha consegnato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la lista dei ministri del nuovo Governo. Questi i nomi: allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti; al ministero per il Sud Mara Carfagna; alla Salute confermato Roberto Speranza; al Lavoro Andrea Orlando; alla Transizione ecologica Roberto Cingolani che presiederà il coordinamento del comitato per la transizione ecologica; alla Innovazione tecnologica e transizione digitale Vittorio Colao; alla Giustizia Marta Cartabia; all'Istruzione Patrizio Bianchi; ai Trasporti Enrico Giovannini; all'Università Cristina Messa; all'Interno Luciana Lamorgese; agli Esteri Luigi Di Maio; alla Difesa Lorenzo Guerini; ai Rapporti con il parlamento Federico D'Incà; all'Economia Daniele Franco; all'Agricoltura Stefano Patuanelli;

