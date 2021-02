Giulia Salemi | le urla fuori dalla casa gelano Pierpaolo Pretelli | “Sono ancora innamorato di lei”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Estenuante, sussurrata, intensa e vociferata, la storia tra. Il loro amore fin qui, forse anche per questo più intenso che mai, non ha conosciuto un attimo di tregua. Certo essere costantemente ripresi dagli schermi del Grande Fratello Vip non agevola la loro intimità, tantomeno distoglie le attenzioni dai vari hater ed ex spasimanti, di lui e di lei. Le opposizioni critichearrivate da ogni dove. Dall’interno delle mura con gli inquilini scettici, dall’esterno con l’aspro dissentire di alcuni dei fan più accaniti, per arrivare ai commenti negativi di familiari ed ex storici. Di recente l’odio verso la relazione traera sfociato nella forma delle ...

L'altra 'guerra' in Casa coinvolge invece Stefania Orlando e, protagoniste in questi ultimi giorni di numerosi scontri. Riusciranno le due donne a trovare un punto d'incontro e ...Ariadna Romero e le dichiarazioni sul flirt tra Pierpaolo Pretelli eRicordiamo che in queste settimane Ariadna Romero è stata più volte tirata in ballo al Grande Fratello Vip e non per ...LEGGI ANCHE > Zorzi all’Isola dei Famosi? La verità. Pupo-Zorzi, le ragioni della lite. All’interno e all’esterno della Casa può esserci un conflitto d’interessi in quan ...Amir, il migliore amico di Pierpaolo Pretelli tifa per la storia con Giulia Salemi e dice la sua ai fan che lo volevano con Elisabetta Gregoraci ...